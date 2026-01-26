Река Мапочо в Сантьяго становится чище

Река Мапочо, разделяющая столицу Чили на две части, снова становится обитаемой. Защитники природы находят здесь разные..

Река Мапочо, разделяющая столицу Чили на две части, снова становится обитаемой. Защитники природы находят здесь разные виды рыбы, включая сомов.

[Сантьяго Моуре, сотрудник фонда Mapocho Vivo]:

«На 30-метровом участке мы нашли больше десяти маленьких сомов. Это свидетельствует о качестве воды в реке Мапочо. Маленькие сомы и другие виды рыбы могут здесь обитать, потому что река чистая».

[Маурисио Картера, биолог]:

«Наличие рыбы говорит о том, что биоразнообразие в этом месте восстанавливается и становится частью нашей городской структуры».

Раньше Мапочо считалась одной из самых загрязненных рек страны. В неё попадали сельскохозяйственные и неочищенные промышленные сточные воды, а также отходы с нескольких медных рудников.

В 2019 году защитники природы основали фонд Mapocho Vivo, чтобы спасти важную водную артерию. В то же время власти Сантьяго много лет добивались, чтобы местные предприятия полностью очищали сточные воды перед тем, как сбросить их в реку. Наконец, этого удалось достичь.

Биологи и природозащитники периодически проверяют воду в реке и отслеживают, как увеличивается биоразнообразие.

