Река Мапочо в Сантьяго становится чище

Дата загрузки: 2026-01-26
Река Мапочо, разделяющая столицу Чили на две части, снова становится обитаемой. Защитники природы находят здесь разные виды рыбы, включая сомов.
[Сантьяго Моуре, сотрудник фонда Mapocho Vivo]:
«На 30-метровом участке мы нашли больше десяти маленьких сомов. Это свидетельствует о качестве воды в реке Мапочо. Маленькие сомы и другие виды рыбы могут здесь обитать, потому что река чистая».
[Маурисио Картера, биолог]:
«Наличие рыбы говорит о том, что биоразнообразие в этом месте восстанавливается и становится частью нашей городской структуры».
Раньше Мапочо считалась одной из самых загрязненных рек страны. В неё попадали сельскохозяйственные и неочищенные промышленные сточные воды, а также отходы с нескольких медных рудников.
В 2019 году защитники природы основали фонд Mapocho Vivo, чтобы спасти важную водную артерию. В то же время власти Сантьяго много лет добивались, чтобы местные предприятия полностью очищали сточные воды перед тем, как сбросить их в реку. Наконец, этого удалось достичь.
Биологи и природозащитники периодически проверяют воду в реке и отслеживают, как увеличивается биоразнообразие.
