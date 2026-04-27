Как британец спас советскую часовую фабрику «Ракета»

Британский предприниматель Дэвид Хендерсон-Стюарт возродил российскую часовую фабрику «Ракета», которая после распада СССР оказалась на грани..

Британский предприниматель Дэвид Хендерсон-Стюарт возродил российскую часовую фабрику «Ракета», которая после распада СССР оказалась на грани закрытия. Сейчас предприятие выпускает механические часы стоимостью от 700 до 3500 долларов и продаёт их в России, Европе и на Ближнем Востоке.

Фабрика в Петергофе ведёт историю с 1721 года. В советские годы здесь работали семь тысяч человек, а производство превышало пять миллионов механических часов в год. Когда Хендерсон-Стюарт вместе с партнёром приобрёл предприятие в 2010 году, на фабрике оставалось около 25 пожилых мастеров, работавших на старом оборудовании в плохо отапливаемых помещениях.

[Дэвид Хендерсон-Стюарт, директор фабрики]:

«До «Ракеты» я абсолютно ничего не знал о часах, я никогда не носил часы. Я решил возродить бренд, поскольку мне нравился этот промышленный дизайн. Он уникальный. На Западе я такого не видел».

Предприниматель решил сохранить производство полного цикла. На фабрике самостоятельно изготавливают большинство деталей для механических часов: от шестерёнок до пружин.

[Дэвид Хендерсон-Стюарт, директор фабрики]:

«Было бы гораздо логичнее просто закрыть фабрику, начать закупку компонентов в Швейцарии или Китае и, возможно, просто собирать их. Это было бы гораздо логичнее. Но мне это было неинтересно. Душа проекта «Ракета» – это мануфактура возрастом 300 лет».

Одной из самых популярных моделей стали часы, стрелки которых движутся в обратном направлении. Идею нашли в старых чертежах, которые сохранила инженер Людмила Войник. Она работает на фабрике с 50-х годов.

[Людмила Войник, инженер фабрики «Ракета»]:

«В принципе, всё осталось неизменным. Вот как был чертёж нашей «Ракеты», он таким и остался».

Сегодня на фабрике работает более 200 человек.

