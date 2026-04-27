Как стекло превращают в песок для защиты американского побережья

Дата загрузки: 2026-04-29
В Луизиане компания Glass Half Full перерабатывает стеклянные бутылки и направляет полученный материал на восстановление прибрежных территорий.
[Франциска Траутманн, директор Glass Half Full]:
«Оно попадает прямо в этот загрузочный бак машины, и это запускает весь автоматизированный процесс превращения стекла в песок, который мы можем использовать для восстановления побережья, а также в сырьё, из которого делают новые бутылки».
Компания сотрудничает с экологическими организациями, которые занимаются восстановлением природных зон на побережье.
[Джеймс Карст, представитель Коалиции по восстановлению побережья]:
«Да, мы теряем земли. Мы видели, как исчезли тысячи квадратных миль прибрежных болот, менее чем за столетие превратившись в открытую воду».
Проект Glass Half Full также помогает жителям сдавать стекло на переработку и участвовать в экологических инициативах региона.
[Брэд Мур, местный житель]:
«Они делают это удобным, чтобы можно было легко сдавать отходы, и тот факт, что они занимаются стеклом, пластиком и картоном, очень важен. И для меня это просто, хотя для них это непросто».
Компанию Glass Half Full основали в 2020 году студенты Университета Тулейн. Она выросла в полноценное предприятие, которое перерабатывает тысячи килограммов стекла в месяц и использует его не только для восстановления побережья, но и для защиты от наводнений.
