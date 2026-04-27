Министр обороны Мали погиб во время атаки смертника

Министр обороны Мали Садио Камара погиб в результате нападения на его резиденцию в городе Кати недалеко от столицы Бамако. О его смерти власти страны сообщили в заявлении, зачитанном в эфире государственного телевидения.

По словам министра территориального управления, начинённый взрывчаткой автомобиль, которым управлял террорист-смертник, атаковал резиденцию Камары. Тот вступил в перестрелку с нападавшими и сумел нейтрализовать некоторых из них. Во время ожесточённого боя он был ранен и доставлен в больницу, где позже скончался.

Камара считался одной из ключевых фигур военного руководства Мали после переворотов 2020 и 21 годов. Его гибель стала самым громким эпизодом серии скоординированных нападений, произошедших в стране в субботу.

Ответственность за атаки взяла на себя группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанная с «Аль-Каидой» и запрещённая в России и других странах. По данным властей и международных СМИ, в нападениях также участвовали туарегские повстанцы из Фронта освобождения Азавада.

Нападения были совершены на объекты вблизи Бамако, включая Кати и район международного аэропорта, а также на северные и центральные города Мопти, Севаре и Гао.

Фронт освобождения Азавада заявил о захвате стратегически важного города Кидаль, однако армия Мали утверждает, что бои за город продолжаются.

ООН осудила нападения и призвала международное сообщество отреагировать на ухудшение ситуации в стране.

