Стрельба в Белом доме: Трамп прокомментировал инцидент

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой во время ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме в субботу вечером. По словам Трампа, нападавший написал антихристианский манифест, а также имел «много ненависти в сердце». Также, по мнению президента, подозреваемый психически нездоров.

Трампа эвакуировали с мероприятия вместе с членами его администрации. Никто из них не пострадал.

Полиция сообщила, что нападение совершил житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Он выстрелил из дробовика в агента секретной службы на контрольно-пропускном пункте в отеле Washington Hilton. После этого его арестовали.

По словам Трампа, агент избежал серьёзных травм, поскольку пуля попала в его бронежилет.

Также сообщается, что свой манифест нападавший разослал родственникам до инцидента. При нём обнаружили дробовик, пистолет и несколько ножей.

Предполагается, что его вероятными целями были Трамп и высокопоставленные члены администрации.

Бывший специальный агент Секретной службы Майк Мантрага говорит, что охрана президента сработала хорошо.

[Майк Мантрага, бывший спецагент]:

«Я был в этом отеле. Это печально известный отель, где в 1981 году выстрелили в Рейгана. Секретная служба США очень хорошо знает этот отель. Они создавали план обеспечения безопасности на протяжении десятилетий».

Однако Мантрага выразил обеспокоенность тем, что об участии Трампа было объявлено задолго до мероприятия. Он сказал, что, возможно, планы президента не следует транслировать.

