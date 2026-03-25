Впервые за 43 года в угандийском нацпарке Долина Кидепо появились носороги

Переселить носорога из одного места в другое – непростая задача. Но у сотрудников природоохранных органов Уганды уже большой опыт. Сейчас их миссия в том, чтобы поймать двух южных белых носорогов в частном заповеднике Зива и, проделав путь в 400 километров, перевезти их в национальный парк Долина Кидепо.

Когда-то там обитали северные белые носороги, но они исчезли в 1983 году. Причина – в браконьерстве. Теперь подвид считается технически вымершим.

[Джеймс Мусингузи, директор Управления дикой природы Уганды]:

«В заповедной зоне Долины Кидепо раньше обитали северные белые носороги. Это подвид белого носорога. Теперь мы переводим туда южных белых носорогов, поскольку во всём мире осталось всего два северных белых носорога. Это две старые самки, которые находятся в заповеднике Ол-Педжета в Кении».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Для носорогов уже подготовили среду обитания. Территория, где они будут жить, оборудована ограждениями и инфраструктурой для борьбы с пожарами. Также построены подъездные дороги.

Браконьерство – серьёзная угроза для носорогов. Их убивают, чтобы добыть рога, которые используют в традиционной азиатской медицине, а также для различных поделок. Рога носорогов могут стоить дороже золота.

Природоохранные организации ведут разъяснительную работу среди местных жителей, и те уже понимают, что защита редких животных необходима.

[местный житель]:

«Эти носороги привлекут в Кидепо больше туристов, что принесёт больше доходов нашему сообществу».

В течение года в нацпарк Долина Кидепо переселят больше носорогов, некоторых привезут из Кении.

Природоохранные организации Уганды в последние годы прилагают всё больше усилий для охраны носорогов.

[Джеймс Мусингузи, директор Управления дикой природы Уганды]:

«Мы усилили меры безопасности, в том числе с помощью технологий, а также внедрили строгие правила по борьбе с браконьерством, увеличили штат рейнджеров и работаем с населением».

Между тем учёные не теряют надежды на то, чтобы спасти подвид северных белых носорогов с использованием биологического материала, ранее собранного у редких животных.

Короткая ссылка на эту страницу: