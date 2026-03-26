В Колумбии почтили память 69 жертв крушения военного самолета

В Боготе почтили память 67 колумбийских военнослужащих и двух полицейских, которые погибли в результате крушения военно-транспортного самолёта на этой неделе. Возле мемориала Памятник героям собрались сотрудники сил безопасности и гражданские лица.

[Эдгар Барраган, житель Боготы]:

«Я скорблю по нашим военнослужащим, но также испытываю благодарность за то, что есть выжившие солдаты. Так что у меня смешанные чувства».

Крушение произошло 23 марта рядом с городом Пуэрто-Легисамо на границе с Перу. Самолёт рухнул вскоре после взлёта в двух километрах от аэропорта. На борту находились 126 человек. Выжили только 57.

Министр обороны Колумбии Педро Санчес посетил пострадавших солдат в военном госпитале в Боготе. Один из них рассказал о том, что ему пришлось пережить.

[Оскар Эдуардо Пьедра, выживший военный]:

«Я понял, что меня завалило снаряжением, и мои ноги были зажаты под ним. Когда проник свет, я увидел много солдат, просивших о помощи. Мне удалось спасти примерно шесть или семь человек. Я указал им, где можно выйти».

Между тем Институт судебной медицины продолжает идентифицировать тела погибших. Пока установлены личности 12 жертв.

Власти ведут расследования, но сроков его завершения не называют. Известно, что эксперты изучают данные двух бортовых самописцев, которые зафиксировали важную информацию, включая высоту и скорость полёта, а также переговоры в кабине пилотов.

Военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules раньше принадлежал США. Они передали его Колумбии в 2020 году в рамках соглашения о сотрудничестве, которое также включало передачу ещё двух подержанных самолётов Hercules.

Теперь президент Колумбии Густаво Петро ставит под сомнение целесообразность использования такого воздушного транспорта вооружёнными силами страны.

