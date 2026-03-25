Сотни мигрантов спасли из кузова грузовика в Мексике

229 мигрантов обнаружили запертыми в кузове грузовика в Мексике. Автомобиль числился в угоне, и власти нашли..
Дата загрузки: 2026-03-29
229 мигрантов обнаружили запертыми в кузове грузовика в Мексике. Автомобиль числился в угоне, и власти нашли его брошенным в штате Веракрус.
Среди спасённых из грузовика есть и несовершеннолетние.
Для осмотра людей на место прибыли парамедики.
[Адольфо Тосс Капистран, глава рег. политики шт. Веракрус]:
«К счастью, все мигранты в удовлетворительном или хорошем состоянии, хотя и обезвожены. Некоторые сообщили или предположили, что им давали какие-то лекарства, чтобы уменьшить потребность в мочеиспускании».
Полиция ищет водителя грузовика. Также она пытается выяснить, кто организовал эту преступную схему перевозки людей.
[Адольфо Тосс Капистран, глава рег. политики шт. Веракрус]:
«Все мигранты – из стран Центральной Америки. Могу сказать, что некоторые из них – гватемальцы, которым нужен перевод, потому что они коренные жители, не говорящие по-испански».
Мигрантов доставили в центр временного содержания, где будет решаться их дальнейшая судьба.
Короткая ссылка на эту страницу: