Лодка с мигрантами затонула у побережья Италии, много жертв

У побережья Италии два торговых судна обнаружили тела двух мигрантов и спасли 32 человека с лодки,..

У побережья Италии два торговых судна обнаружили тела двух мигрантов и спасли 32 человека с лодки, пытавшейся пересечь море из Ливии в Европу. Это произошло в пасхальные выходные. При этом выжившие сообщают, что ещё более 70 мигрантов утонули.

Спасённых пересадили на патрульный катер итальянской береговой охраны и доставили на остров Лампедуза. Об этом сообщают спасательные организации Mediterranea Saving Humans и Sea-Watch.

При этом Министерство внутренних дел Италии заявило, что не будет комментировать это сообщение.

По словам выживших мигрантов, на борту их судна изначально было 105 пассажиров. 71 человек погиб в море.

В этом году в Средиземном море часто плохая погода. Из-за этого из Северной Африки отправляется меньше мигрантов. А тех, кто всё же решается на опасное путешествие, ожидает ещё больше рисков.

По оценкам Международной организации по миграции, в этом году в центральной части Средиземного моря погибло, по меньшей мере, 683 человека. Это один из самых высоких показателей с 2014 года.

