В Австралии запустили программу медпомощи беременным аборигенкам

Коренная австралийка Дарлин Кокс ждёт ребёнка. Поэтому ей пришлось за несколько месяцев до родов уехать из родных мест в округе Кимберли. Сейчас снимает жильё в городе Брум в 400 километрах от дома.

[Дарлин Кокс, жительница Кимберли]:

«Трудно находиться вдали от своей общины, особенно от места, где выросла и прожила очень долго».

У Дарлин диабет, и она относится к группе высокого риска. Ей необходимо постоянно быть под наблюдением врачей во время беременности.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Дарлин Кокс, жительница Кимберли]:

«И вот я здесь и жду своего первого ребёнка».

Беременным в Кимберли трудно получить доступ к специализированной медицинской помощи. Поэтому они вынуждены ездить в городскую больницу.

[Верити Брэдли, акушерка]:

«Мы предлагаем им сесть на автобус и приехать в Брум. Но это восемь часов езды, а у них дома остаются дети, работа, финансовые обязательства и мужья».

По словам медиков, сейчас распространены беременности с осложнениями. При этом у аборигенок часто встречается ревматическая болезнь сердца. А в отдалённых деревнях доступ к медицинской помощи ограничен. В итоге пациентки обращаются в больницу на поздних сроках беременности, когда осложнения уже начались и прогрессируют.

Раннее выявление сложных заболеваний, таких как ревматическая болезнь сердца и диабет, может спасти жизни.

Для решения этой проблемы Королевский австралийский и новозеландский колледж акушеров и гинекологов проводит обучение медицинского персонала, работающего в отдалённых районах.

Кроме того, созданы мобильные медицинские бригады, которые выезжают для осмотра беременных в сельскую местность.

[Лорен Кайт, акушер-гинеколог]:

«Было бы замечательно, если мы смогли бы посетить больше райнов вместе с нашими акушерами и врачами».

Доступ к медицинской помощи также расширяют телемедицинские услуги.

Программа призвана сократить необходимость в поездках на большие расстояния и улучшить результаты лечения матерей и младенцев в отдалённых районах Австралии.

Короткая ссылка на эту страницу: