Улицы старого Бонна украсила цветущая сакура

Словно розовым пологом накрыло немецкий Бонн. В старой части города пышно цветёт сакура. Каждый год туристы..
Дата загрузки: 2026-04-08
Словно розовым пологом накрыло немецкий Бонн. В старой части города пышно цветёт сакура. Каждый год туристы со всего мира приезжают сюда полюбоваться японской вишней. Приходят и горожане.
[жительница Бонна]:
«Просто чудесно. По улицам гуляет много людей. Мне кажется, это прекрасно. Чувствуется весна – наконец-то прекрасный день, и все вышли на улицу».
[турист]:
«Вишни в полном цвету. Обязательно надо побывать здесь – это просто чудесно».
[туристка]:
«Сегодня всё идеально. Погода на нашей стороне, пасхальные каникулы, и цветут вишни. Так что всё прекрасно».
Вишнёвые деревья начали сажать в Бонне в 1986 году. Сейчас их уже 300. Старые сакуры периодически заменяют молодыми. Цветут вишни около двух недель, если стоит хорошая погода.
