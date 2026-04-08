fb pixel
Телеканал NTD

Улицы старого Бонна украсила цветущая сакура

Улицы старого Бонна украсила цветущая сакура

Словно розовым пологом накрыло немецкий Бонн. В старой части города пышно цветёт сакура. Каждый год туристы..

Дата загрузки: 2026-04-08

Улицы старого Бонна украсила цветущая сакура

Словно розовым пологом накрыло немецкий Бонн. В старой части города пышно цветёт сакура. Каждый год туристы со всего мира приезжают сюда полюбоваться японской вишней. Приходят и горожане.

[жительница Бонна]:
«Просто чудесно. По улицам гуляет много людей. Мне кажется, это прекрасно. Чувствуется весна – наконец-то прекрасный день, и все вышли на улицу».

[турист]:
«Вишни в полном цвету. Обязательно надо побывать здесь – это просто чудесно».

[туристка]:
«Сегодня всё идеально. Погода на нашей стороне, пасхальные каникулы, и цветут вишни. Так что всё прекрасно».

Вишнёвые деревья начали сажать в Бонне в 1986 году. Сейчас их уже 300. Старые сакуры периодически заменяют молодыми. Цветут вишни около двух недель, если стоит хорошая погода.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...