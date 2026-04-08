Улицы старого Бонна украсила цветущая сакура

Словно розовым пологом накрыло немецкий Бонн. В старой части города пышно цветёт сакура. Каждый год туристы со всего мира приезжают сюда полюбоваться японской вишней. Приходят и горожане.

[жительница Бонна]:

«Просто чудесно. По улицам гуляет много людей. Мне кажется, это прекрасно. Чувствуется весна – наконец-то прекрасный день, и все вышли на улицу».

[турист]:

«Вишни в полном цвету. Обязательно надо побывать здесь – это просто чудесно».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[туристка]:

«Сегодня всё идеально. Погода на нашей стороне, пасхальные каникулы, и цветут вишни. Так что всё прекрасно».