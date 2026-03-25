Новые снимки показали малоизвестный эпизод в карьере Нила Армстронга

В США опубликованы ранее неизвестные фотографии Нила Армстронга после аварийного завершения миссии Gemini 8. Снимки показывают один из самых опасных эпизодов в его карьере за три года до того, как он первым из людей ступил на поверхность Луны.

Задачей миссии Gemini была первая в истории стыковка двух космических аппаратов на орбите. Армстронг и Дэвид Скотт успешно состыковали свой корабль с беспилотным аппаратом Agena. Однако через несколько минут корабли начали неконтролируемо вращаться.

Экипажу пришлось срочно расстыковаться, но вращение только усилилось. Армстронг сумел остановить его с помощью двигателей ориентации, однако на это ушла часть топлива, необходимого для возвращения. Из-за этого полёт завершили досрочно. Корабль приводнился примерно через десять часов после запуска у Окинавы в Японии.

Новые фотографии сделал ветеран армии США и фотограф Рон Маккуини. После спасения экипажа он сопровождал астронавтов.

[Данте Чентури, директор Музея Армстронга]:

«Поскольку этот космический полёт был аварийным, а посадка произошла на другом конце земного шара, на месте практически не было СМИ. Это не как обычная посадка, когда вы знаете, где будет приводнение, знаете, какой корабль придёт в порт, и там уже собираются журналисты. Документации по возвращению миссии почти не было. Эти фотографии – всё, что сохранилось».

Программа Gemini была нужна для подготовки полётов на Луну. Во время этих миссий НАСА отрабатывало управление кораблём на орбите, выходы в открытый космос, сближение и стыковку.

[Эмили Марголис, куратор Национального музея авиации и космоса]:

«Одной из главных целей Gemini 8 было сближение и стыковка кораблей на орбите. Сегодня это кажется привычным, потому что мы видим Международную космическую станцию. Но тогда это пытались сделать впервые в истории».

Историки космонавтики отмечают, что именно миссия Gemini 8 закрепила за Армстронгом репутацию человека, способного хладнокровно действовать в критической ситуации. Этот опыт позже стал одним из факторов, которые сделали его ключевой фигурой в миссии Apollo 11.

