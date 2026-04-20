37-метровый скелет титанозавра временно «поселился» в соборе в Англии

Это полноразмерная копия скелета титанозавра – самого крупного известного науке динозавра. Его нашли в Аргентине в 2010 году. А макет теперь можно увидеть внутри собора в Питерборо в Англии.

При жизни такой титанозавр весил 60 тонн, а в длину достигал 37 метров. Экспонат предоставил собору Музей естественной истории. Он запустил инициативу по популяризации науки и открытий с помощью проведения выставок в самых необычных интерьерах.

[Пол Барретт, палеонтолог]:

«Собор – фантастическое место. Титанозавр настолько большой, что найдётся немного площадок, где можно его разместить, а также с расстояния оценить масштаб, не позволяя экспонату полностью доминировать в пространстве».

Титанозавры были растительноядными рептилиями. Жили в меловой период 140 миллионов лет назад. Палеонтологи отмечают, что рядом с Питерборо были найдены окаменелости предков титанозавров. Так что у экспоната есть связь с этим местом.

Собор в Питерборо действующий. Службы здесь продолжаются.

[Крис Даллистон, настоятель собора]:

«Если посмотреть на титанозавра, то кажется, будто он смотрит прямо на хор. Поэтому не знаю, как отреагируют наши хористы, которые будут петь во время вечерней службы под огромной головой, нависающей прямо над ними. Но я убежден: это их вдохновит и придаст им сил петь с той же живостью и энергией, с какой они поют обычно».

Организаторы надеются, что выставка не только расширит кругозор посетителей, но и принесёт дополнительные средства в казну собора. Вход стоит 6 фунтов стерлингов. Ожидается, что посмотреть на титанозавра придут 50 000 человек, что позволит собрать примерно четверть миллиона фунтов стерлингов.

[Джек Пишхорн, сотрудник собора]:

«Содержание собора обходится нам в 5 фунтов стерлингов в минуту, и эти деньги нужно где-то находить».

Собор также нуждается в ремонте, стоимость которого оценивают в 12 миллионов фунтов стерлингов.

Макет скелета титанозавра будет выставлен в соборе до 31 мая.

