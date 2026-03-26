В Бухаресте показали мотоцикл-катафалк с гробом в коляске

Мотоцикл Harley-Davidson с гробом в боковой коляске представили на выставке Expo Funeral-2026 в Бухаресте. Это один из самых необычных экспонатов.

Разработку представляет компания, которая специализируется на организации похорон для мотоциклистов. Катафалк создан на базе модели 2018 года и предназначен для участия в траурных мотопроцессиях.

[Кристиан Порколян, менеджер похоронных услуг Silentium Aeternum]:

«Будучи мотоциклистом, я совместил страсть с предпринимательством и понял, что в похоронных процессиях, которые устраивают байкеры, такой проект востребован. Этот мотоцикл-катафалк – своего рода инновация для ритуального сектора в Румынии».

На выставке также представлены традиционные гробы и кресты с христианской символикой. Организаторы подчёркивают, что современная индустрия ритуальных услуг – это не только организация траурных событий, но и сохранение памяти о жизни человека.

Отдельное направление – экологические решения. Нидерландская компания перерабатывает металлические элементы, остающиеся после кремации, включая медицинские импланты.

[Рууд Верберне, представитель Orthometals]:

«После кремации остаются металлы. Это, например, протезы бедра и колена. Мы собираем их, сортируем в Нидерландах по типам металла, продаём, вычитаем расходы на сбор и переработку, а оставшиеся средства возвращаем крематориям, которые обычно направляют их на благотворительность».

Ещё одна разработка – охлаждающие крышки для гробов, которые поддерживают постоянную температуру внутри гроба во время прощания. Такие устройства производят в Италии и поставляют в разные страны, особенно в регионы с жарким климатом.

[Эмиль Бран, представитель Ceabis]:

«Впервые устройство было разработано нашей компанией в 1976 году. Мы постоянно его совершенствовали. Сейчас продукт полностью производится в Италии и экспортируется по всему миру, особенно в жаркие регионы».

Выставку Expo Funeral основали совсем недавно. Она проходит второй год подряд.

