Пакистан временно открыл границу, чтобы выпустить афганских беженцев

Сотни афганских беженцев в Пакистане устремились к границе, воспользовавшись возможностью вернуться домой. Это произошло после того, как Пакистан временно открыл пограничный переход.

Переход в Торхаме был закрыт почти месяц после недавних столкновений между двумя странами.

Пакистан начал наносить авиаудары в октябре. С тех пор торговля на основных пограничных пунктах также была приостановлена.

[афганский беженец]:

«Мы застряли здесь как минимум на полтора месяца. Нет никаких признаков того, что дорогу откроют, и к тому же возникают трудности из-за дождей. С нами также больные родственники».

Министерство иностранных дел Пакистана заявило в четверг, что военные возобновили операции против Афганистана после короткой паузы. Это развеяло надежды на долгосрочное прекращение огня.

В прошлом месяце между двумя странами произошли самые ожесточенные бои за последние годы, с большими потерями с обеих сторон.

Пакистан на протяжении десятилетий принимал более двух миллионов афганских беженцев, многие из которых бежали от постоянных войн на родине. Теперь Исламабад требует, чтобы все граждане Афганистана покинули страну, за исключением тех, у кого есть действующие визы. Пакистанские власти утверждают, что некоторые беженцы были причастны к нападениям боевиков и другим преступлениям на территории Пакистана.

