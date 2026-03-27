Нетаньяху заявил, что военные убили командующего ВМС Ирана Тансири

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные его страны ликвидировали командующего ВМС иранского Корпуса стражей исламской..

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные его страны ликвидировали командующего ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции Алирезу Тангсири.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Мы продолжаем наносить удары по целям иранского террористического режима. Вчера вечером мы ликвидировали командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции. На руках этого человека много крови, и именно он руководил закрытием Ормузского пролива».

В четверг израильские военные заявили, что завершили широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре Ирана.

А Иран запустил несколько волн ракет по Израилю, в результате чего в Тель-Авиве и других районах, по меньшей мере, пять человек получили ранения.

Тем временем, президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что приостанавливает атаки на иранские энергетические станции еще на 10 дней по просьбе иранских властей. Он также добавил, что переговоры идут «очень хорошо».

Ранее на заседании кабинета министров он подчеркнул, что иранские чиновники отчаянно нуждаются в соглашении, которое положило бы конец войне.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Дональд Трамп, президент США]:

«Теперь у них есть шанс заключить сделку, но это их дело».

Специальный посланник США Стив Уиткофф подтвердил, что Вашингтон направил «список из 15 пунктов» в качестве основы для переговоров о прекращении войны.

Посредником в контактах между сторонами выступает Пакистан. Он заявил, что передаёт американским представителям сообщения от Тегерана.

А Ормузский пролив, через который поступает почти пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, частично открывается.

Тегеран заявил, что разрешит проход через пролив «невраждебным» судам, если они согласуют свои действия с иранскими официальными лицами.

Премьер-министр Малайзии заявил в четверг, что после переговоров с Ираном, Египтом и Турцией судам его страны будет разрешён проход по водному пути.

Короткая ссылка на эту страницу: