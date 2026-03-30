Десятки воздушных змеев взлетели в Вашингтоне в честь цветения сакуры

Десятки воздушных змеев взлетели в Вашингтоне в честь цветения сакуры

Десятки воздушных змеев взмыли ввысь у монумента Вашингтону в столице США. Этот ежегодный фестиваль посвящён цветению..

Дата загрузки: 2026-03-31

Десятки воздушных змеев взлетели в Вашингтоне в честь цветения сакуры

Десятки воздушных змеев взмыли ввысь у монумента Вашингтону в столице США. Этот ежегодный фестиваль посвящён цветению сакуры. Так что гости праздника могут и насладиться видом вишнёвых деревьев, и понаблюдать за воздушными змеями.

[Дэнни, турист из штата Мэриленд]:
«Этот фестиваль для меня особенный, поскольку я могу видеть сотни воздушных змеев в воздухе прямо здесь, в столице нашей страны. А то, что вокруг цветёт сакура, добавляет празднику ещё больше особенности».

[Энни, туристка из Нью-Йорка]:
«Я очень рада приехать сюда в этот прекрасный день. Хотя немного прохладно, этот счастливый город меня согревает».

Сакуры высажены вокруг Приливного бассейна и вдоль аллей, ведущих от Капитолия к монументу Вашингтону и мемориалу Джефферсону. В целом здесь растёт более 3000 вишнёвых деревьев. Их более 100 лет назад подарил городу мэр Токио.

Каждый год десятки деревьев обновляют. Недавно премьер-министр Японии привезла в Вашингтон 250 сакур в честь 250-летия основания США.

Вишни обычно цветут в конце марта – начале апреля. Полюбоваться ими каждую весну приезжают полтора миллиона человек.

