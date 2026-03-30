Токио утопает в цветах сакуры

Дата загрузки: 2026-03-31
В бело-розовое платье нарядилась столица Японии. Здесь начался сезон цветения сакуры. В парках по всему городу гуляют люди, многие устраивают пикники под деревьями и любуются весенним пейзажем.
В парке Уэно сакуры буквально усыпаны цветами.
[Чжан, турист из Тайваня]:
«Мы приехали с Тайваня. Там тоже цветёт сакура, но мы слышали, что красота японской сакуры непревзойденная, поэтому специально поехали на неё посмотреть. Так и есть – она невероятно красивая».
[Сабрина, туристка из США]:
«Я счастлива, здесь очень красиво. Сегодня чудесный день. Солнечно, и мы рады отдыхать здесь с детьми. Они могут наслаждаться прекрасным цветением».
Сакура в Токио зацвела после нескольких дождливых дней. Начало сезона выпало на 19 марта. Это на пять дней раньше, чем в прошлом году.
По данным Японского метеорологического агентства, собранным в период с 1991 по 2020 год, средняя дата начала цветения сакуры в Токио приходится на 24 марта.
