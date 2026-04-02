В Барселоне создают авторские пасхальные десерты на основе традиционных «монас»

Яйца, кролики и даже цыплята – и всё это в ярких цветах и необычных формах.

Яркие шоколадные фигурки называются «монас». Это традиционный пасхальный десерт в Каталонии – регионе на северо-востоке Испании. По обычаю, крёстные родители дарят их своим крестникам.

По данным Гильдии кондитеров Барселоны, каждый год в Каталонии производят и продают от 800 тысяч до миллиона таких сладостей.

Но работы Дианы Патино совсем не похожи на классические «монас».

[Диана Патино, кондитер]:

«Обычно «монас» делают для детей, но я не понимаю, почему взрослые не могут получать от них удовольствие. Я люблю использовать яркие цвета, играть на контрастах, создавать необычные, иногда даже асимметричные формы».

Работы Дианы быстро набирают популярность в интернете.

С приближением Пасхи заказы поступают десятками каждый день. В основном через соцсети.

По образованию Диана архитектор. И это заметно в её десертах: у них чёткая, почти скульптурная структура. Но вдохновение она черпает не только в профессии, но и в семье.

[Диана Патино, кондитер]:

«Всё началось с моей старшей дочери. Она не любила слишком сладкое. Ей не нравились торты, которые я делала на дни рождения. Тогда я стала искать способ делать десерты вкусными, но без избытка сахара».

Диана переехала в Барселону из Колумбии около десяти лет назад. В отличие от традиционных рецептов, она использует меньше сахара, делая акцент на натуральных вкусах.

[Диана Патино, кондитер]:

«Мои десерты во многом отражают моё происхождение. Я часто использую кисловатые вкусы: в тропической Колумбии к ним привыкли. Мне нравится сочетать очень сладкое и очень кислое, поэтому мои десерты не приторные, а более контрастные».

Стоимость таких сладостей – от 40 до 100 евро за торт и от 18 до 25 евро за шоколадные изделия.

История «монас» уходит в XV век. Тогда их делали из бисквита с шоколадом, яйцами и даже сушёной колбасой.

