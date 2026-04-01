Телеканал NTD

Дата загрузки: 2026-04-08

В Израиле приняли спорный закон о смертной казни для палестинцев, осуждённых за терроризм

Израильский Кнессет принял закон, который в качестве стандартного наказания для палестинцев, осуждённых за терроризм, установил смертную казнь.

Это было одним из обещаний ультраправых союзников в Кабинете премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Закон приняли в третьем чтении. 62 депутата проголосовали за него и 48 – против.

[Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности]:
«С сегодняшнего дня каждый террорист должен знать и весь мир должен знать, что тот, кто отнимает жизнь, будет лишён своей жизни государством Израиль».

Закон вызвал международную критику в адрес Израиля. Кроме того, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что он нарушает международное право, и что это «провальная попытка запугать палестинцев».

Согласно документу, казни будут проводить через повешение в течение 90 дней после вынесения приговора. Он подразумевает некоторую отсрочку, но без права на помилование.

Палестинские военнизированные группировки ХАМАС и «Исламский джихад» призвали палестинцев к нападениям в отместку за этот закон.

Ранее Израиль отменил смертную казнь за убийство в 1954 году.

Единственным человеком, казнённым в Израиле после гражданского суда, был Адольф Эйхман в 1962 году. Он был одним из архитекторов нацистского Холокоста.

По данным Amnesty International, смертная казнь разрешена в 54 странах мира, включая несколько демократических стран, таких как США и Япония.

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
