Телеканал NTD

Индийский центр стекольной промышленности страдает из-за кризиса в Персидском заливе

Война на Ближнем Востоке оставляет без работы тысячи жителей индийского города Фирозабад. Его стеклодувные предприятия простаивают..

Дата загрузки: 2026-04-06

Война на Ближнем Востоке оставляет без работы тысячи жителей индийского города Фирозабад. Его стеклодувные предприятия простаивают из-за нехватки природного газа. Этот населённый пункт называют «стеклянным городом» Индии. Он может похвастаться четырёхвековой традицией стеклоделия.

В печах на предприятиях нужно постоянно поддерживать температуру выше 1000 градусов Цельсия, чтобы сохранять стекло в расплавленном виде. Однако много печей теперь простаивают.

Так, на одном из предприятий, где до прошлого месяца работало более 500 человек, сейчас осталось менее 200. А многие мелкие стеклодувы вообще закрыли свои мастерские в ожидании появления доступного и недорогого газа.

Мукеш Кумар Бансал, поставляющий продукцию розничным торговцам в США и Европе, говорит, что объём производства на его заводе сократился более чем на треть.

[Мукеш Кумар Бансал, владелец предприятия]:
«Когда поставки газа сокращаются на 20%, это вынуждает нас сокращать производство примерно на 40%, потому что наша печь рассчитана на работу при определённом уровне топлива для эффективной работы».

Индия сильно зависит от газа во всех сферах экономики. Её заводы входят в число самых уязвимых в Азии.

Правительство страны обычно накапливает запасы нефти, но не газа. Когда поставки прерываются, это в первую очередь сказывается на промышленности.

Фирозабад может стать предвестником грядущих перебоев в индийской обрабатывающей промышленности: от текстильной до высокотехнологичной.

Индия, в отличие от Японии, Южной Кореи и Тайваня, также зависит от морских путей Персидского залива для доставки своей продукции. Сегодня эти маршруты стали непомерно дорогими из-за резкого роста стоимости фрахта и страхования.

