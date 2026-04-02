От гаража до последних айфонов: музей Apple открывается в Нидерландах

В нидерландском Утрехте начал работу музей, посвящённый компании Apple – одному из самых узнаваемых брендов в мире. 1 апреля Apple исполнилось 50 лет.

Экспозиция охватывает почти все эти полвека развития: от первых персональных компьютеров до современных смартфонов.

Здесь собрана обширная коллекция техники: от устройств 70-х годов до оригинального Macintosh и более поздних продуктов, которые во многом определили развитие персональных компьютеров.

[Эд Билденс, основатель музея]:

«Экспозиция устроена так, что посетитель как будто начинает путь в гараже: именно там всё и началось. Это не точная копия их штаб-квартиры, но она помогает понять, какими были Стив Джобс и Стив Возняк и какие идеи лежали в основе их продуктов. Дальше мы шаг за шагом рассказываем, как менялся логотип, как формировался дизайн. Надеемся, что после посещения музея люди будут по-другому смотреть на устройства Apple».

Экскурсия действительно начинается с реконструкции гаража – места, где Стив Джобс работал над первыми прототипами, экспериментируя с электроникой.

Один из самых ценных экспонатов – компьютер Apple I. Именно с него началась история компании: это был первый продукт, который Apple вывела на рынок.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Антони де Кок, представитель музея]:

«Это уникальные вещи, очень ценные. Один из таких компьютеров недавно продали более чем за миллион долларов. Их осталось совсем немного, и именно с них началась Apple, какой мы её знаем сегодня».

По словам организаторов, это крупнейший музей Apple в Европе. В коллекции – более 5 тысяч предметов, включая компьютеры, постеры, айпады, айфоны и другие устройства.

При этом посетителям показывают лишь малую часть архива.

Отдельное внимание в музее уделили появлению айфона – устройства, которое кардинально изменило рынок и фактически заново определило понятие мобильной связи.

Короткая ссылка на эту страницу: