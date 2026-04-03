Шторм «Эрминио» принёс разрушения в некоторые районы Греции, есть погибший

Дата загрузки: 2026-04-06
На Грецию обрушился шторм «Эрминио», принеся ливни и сильный ветер. В городах северо-восточной Аттики, примерно в 35 километрах от Афин, зафиксированы значительные разрушения.
В прибрежном городе Неа-Макри обнаружили тело 55-летнего мужчины.
[Ахмет Мустафа, сосед погибшего]:
«Мы увидели много воды, пошли в дом, но не смогли открыть входную дверь».
Мужчина погиб в подвале собственного дома, когда его затопило.
[Ахмет Мустафа, сосед погибшего]:
«Я увидел его, но сначала подумал, что это какие-то подушки: головы и ног не было видно, потому что они были под машиной».
В спасательную службу поступили сотни звонков от оказавшихся в ловушке людей. Также поступают просьбы откачать воду из домов и расчистить дороги от поваленных деревьев.
[местный житель]:
«Из-за ливня невозможно было выйти на улицу. Мы слышали его изнутри. И ничего нельзя было сделать. Мой дом чудом не затопило».
В муниципалитете Рафина из-за наводнения обрушилась дорога.
Власти также запретили движение ряда паромов из порта Пирей на греческие острова.
