LEGO выпустила наборы, посвящённые Мбаппе, Месси, Роналду и Жуниору

Датский производитель игрушек LEGO в этом году продолжит свою экспансию на спортивный рынок, сотрудничая с четырьмя..

Датский производитель игрушек LEGO в этом году продолжит свою экспансию на спортивный рынок, сотрудничая с четырьмя самыми известными футболистами мира.

Наборы, посвящённые Винисиусу Жуниору, Килиану Мбаппе, Лионелю Месси и Криштиану Роналду, будут доступны в преддверии чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Всего выпущено семь наборов. Их стоимость варьируется от 30 до 80 долларов.

[Беатрис Аморетти, дизайнер LEGO]:

«Мы решили сделать их в кинематографическом стиле, но также с некоторыми дизайнерскими решениями. Каждый игрок выполняет свой фирменный приём, а исходящая от них мощь отражает то, как они играют в футбол».

Волосы и выражения лиц игроков дизайнеры LEGO обсуждали отдельно.

[Беатрис Аморетти, дизайнер LEGO]:

«Для Роналду мы решили сделать два варианта лица. Мы немного нервничали, когда показывали эти два варианта. Именно в них мы больше всего верили, ведь они супер-фирменные, детям они очень понравятся. Но, конечно, когда показываешь, немного волнуешься».

Компания LEGO уже добилась успеха на рынке автоспорта. В прошлом году её дизайнеры построили 10 действующих болидов Формулы-1 для Гран-при Майами.

