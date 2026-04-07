Коллаген динозавров использовали для создания уникальной сумочки

Дата загрузки: 2026-04-07
Это совместная работа учёных и дизайнеров. Они представляют сумочку из коллагена, полученного из окаменелостей тираннозавра. Цель этого уникального эксперимента – показать ценность искусственно выращенной кожи.
Бирюзовую сумочку выставляют на камне под копией тираннозавра в музее Art Zoo в Амстердаме. Позже её продадут на аукционе. Стартовая цена лота – более полумиллиона долларов.
Учёные говорят, что взяли фрагменты древнего коллагена, найденные в окаменелостях тираннозавра, и использовали их как шаблон, чтобы синтезировать похожую ДНК. Затем её внедрили в клетки современного животного, которые в лаборатории произвели коллаген. Этот коллаген вырастили в виде материала, обработали и превратили в «лабораторную кожу».
[Че Коннон, представитель компании]:
«Я думаю, что одна из проблем, связанных с некоторыми видами искусственной кожи, заключается в чрезмерном использовании пластика. А кожа, которую мы демонстрируем сегодня, вообще не содержит пластика и не имеет никакой отделки. То есть можно получить интересную, эстетически привлекательную кожу, которую можно носить, без использования пластика».
Однако некоторые учёные, не участвующие в проекте, скептически отнеслись к термину «кожа тираннозавра», поскольку для её создания использовали материал других животных.
Кроме того, по их словам, любой коллаген, обнаруженный в окаменелостях, происходит из костей, а не из кожи. То есть даже идеально совпадающие белки будут лишены структуры, которая придаёт животной коже её отличительные свойства.
