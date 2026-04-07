Коллаген динозавров использовали для создания уникальной сумочки

Сумочка из коллагена тираннозавра Амстердам, Нидерланды Это совместная работа учёных и дизайнеров. Они представляют сумочку из..

Сумочка из коллагена тираннозавра

Амстердам, Нидерланды

Это совместная работа учёных и дизайнеров. Они представляют сумочку из коллагена, полученного из окаменелостей тираннозавра. Цель этого уникального эксперимента – показать ценность искусственно выращенной кожи.

Бирюзовую сумочку выставляют ​​на камне под копией тираннозавра в музее Art Zoo в Амстердаме. Позже её продадут на аукционе. Стартовая цена лота – более полумиллиона долларов.

Учёные говорят, что взяли фрагменты древнего коллагена, найденные в окаменелостях тираннозавра, и использовали их как шаблон, чтобы синтезировать похожую ДНК. Затем её внедрили в клетки современного животного, которые в лаборатории произвели коллаген. Этот коллаген вырастили в виде материала, обработали и превратили в «лабораторную кожу».

[Че Коннон, представитель компании]:

«Я думаю, что одна из проблем, связанных с некоторыми видами искусственной кожи, заключается в чрезмерном использовании пластика. А кожа, которую мы демонстрируем сегодня, вообще не содержит пластика и не имеет никакой отделки. То есть можно получить интересную, эстетически привлекательную кожу, которую можно носить, без использования пластика».

Однако некоторые учёные, не участвующие в проекте, скептически отнеслись к термину «кожа тираннозавра», поскольку для её создания использовали материал других животных.

Кроме того, по их словам, любой коллаген, обнаруженный в окаменелостях, происходит из костей, а не из кожи. То есть даже идеально совпадающие белки будут лишены структуры, которая придаёт животной коже её отличительные свойства.

