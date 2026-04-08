Боливия будет защищать гору со следами динозавров от разрушения

Дата загрузки: 2026-04-08

В Боливии активизируют усилия по защите палеонтологического памятника Каль-Орко. Это известняковая гора, на которой находится самое большое скопление следов динозавров в мире. По словам боливийских учёных, их более 12 000.

[Элисабет Бальдивьесо, сотрудница «Парка мелового периода»]:
«Почему они важны? Потому что по следам можно определить вес динозавров. Здесь есть огромные следы рептилий, которые проходят вдоль Каль-Орко. В их числе – тропа небольшого теропода длиной 581 метр. Это мировой рекорд».

Палеонтологический памятник оказался под угрозой, когда в ноябре прошлого года его частично разрушил оползень. В результате исчезли следы, оставленные зауроподами, тероподами, анкилозаврами и другими доисторическими рептилиями.

По мнению учёных, возможными причинами стали дожди и взрывные работы, связанные с добычей в известняковом карьере вблизи объекта.

Власти приняли решение улучшить дренажные системы на вершине горы, отвести поверхностные воды на противоположную сторону от места обрушения и укрепить существующие сооружения, такие как ступенчатые террасы и небольшие подпорные стены.

