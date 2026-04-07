Бразилия внесла китайскую BYD в «черный список» из-за условий труда

Бразилия внесла китайскую BYD в «черный список» из-за условий труда

Бразилия внесла китайскую компанию BYD в официальный реестр работодателей, уличённых в создании условий труда, схожих с..

Дата загрузки: 2026-04-07

Бразилия внесла китайскую BYD в «черный список» из-за условий труда

Бразилия внесла китайскую компанию BYD в официальный реестр работодателей, уличённых в создании условий труда, схожих с рабством. Решение приняло Министерство труда страны после расследования скандала 2024 года.

Речь идет о 163 китайских рабочих, привлечённых для строительства автозавода компании. По данным властей, они могли стать жертвами торговли людьми и подписывали контракты с нарушениями.

Расследование выявило, у некоторых рабочих изымали паспорта, а также требовали внести денежный залог перед началом работы. Люди жили в переполненных помещениях с плохими санитарными условиями и работали сверх нормы, иногда без выходных.

После выявления нарушений рабочих вывезли со стройплощадки и разместили в гостиницах. Власти начали переговоры с компанией и подрядчиком о компенсациях и дальнейших мерах защиты.

Попадание в список создаёт для BYD репутационные риски на крупнейшем зарубежном рынке компании после Китая. Также это ограничивает доступ к некоторым видам кредитования в бразильских банках.

При этом судебное разбирательство не затронуло работу единственного завода BYD в стране.

Подрядчик Jinjiang Group, который нанимал рабочих, отверг обвинения. Ранее BYD заявляла, что не знала о нарушениях до публикаций в бразильских СМИ в конце ноября.

Бразильские власти считают, что компания несёт ответственность за условия труда, поскольку должна контролировать деятельность подрядчиков.

