Бразилия внесла китайскую BYD в «черный список» из-за условий труда

Дата загрузки: 2026-04-07
Бразилия внесла китайскую компанию BYD в официальный реестр работодателей, уличённых в создании условий труда, схожих с рабством. Решение приняло Министерство труда страны после расследования скандала 2024 года.
Речь идет о 163 китайских рабочих, привлечённых для строительства автозавода компании. По данным властей, они могли стать жертвами торговли людьми и подписывали контракты с нарушениями.
Расследование выявило, у некоторых рабочих изымали паспорта, а также требовали внести денежный залог перед началом работы. Люди жили в переполненных помещениях с плохими санитарными условиями и работали сверх нормы, иногда без выходных.
После выявления нарушений рабочих вывезли со стройплощадки и разместили в гостиницах. Власти начали переговоры с компанией и подрядчиком о компенсациях и дальнейших мерах защиты.
Попадание в список создаёт для BYD репутационные риски на крупнейшем зарубежном рынке компании после Китая. Также это ограничивает доступ к некоторым видам кредитования в бразильских банках.
При этом судебное разбирательство не затронуло работу единственного завода BYD в стране.
Подрядчик Jinjiang Group, который нанимал рабочих, отверг обвинения. Ранее BYD заявляла, что не знала о нарушениях до публикаций в бразильских СМИ в конце ноября.
Бразильские власти считают, что компания несёт ответственность за условия труда, поскольку должна контролировать деятельность подрядчиков.
