Власти Мексики заявили, что десятки тысяч пропавших без вести возможно живы

Правительство Мексики заявило, что более 40 000 пропавших без вести людей в стране, возможно, живы. Такие выводы властям позволило сделать то, что в государственных документах прослеживается активность этих граждан. Они подают налоговые декларации, вступают в брак и совершают другие действия, которые регистрируют госорганы.

Власти нашли уже 5269 человек и подтвердили, что это именно те, кто считался пропавшим без вести. В итоге их дела переквалифицированы в категорию «найдены».

В целом в Мексике пропавшими без вести числятся более 132 000 человек. В период с 1952 по 2005 год были зафиксированы 2356 случаев изчезновения. Остальные произошли после 2006 года, когда Мексика вступила в борьбу с наркокартелями.

Сейчас правительство страны утверждает, что примерно 46 000 записей о пропаже людей не содержат основной информации, такой как имена, даты и места исчезновений. В итоге поиск невозможен.

Власти объясняют такую ситуацию ошибками и дублированием информации. Тем не менее эти данные не станут удалять из общего реестра. Однако в прошлом году был принят новый закон, согласно которому, заявления о пропавших без вести не будут регистрировать, если нет хотя бы минимальных сведений о человеке и обстоятельствах происшествия.

Таким образом, остаются 43 000 пропавших без вести, о которых есть полные данные, и при этом никакой активности этих людей не обнаружено.

Между тем активисты ставят под сомнение полноту и прозрачность официальных цифр, особенно в свете того, что в последнее время в Мексике всё чаще находят тайные захоронения убитых людей.

