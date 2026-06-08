Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Выступая в..

Премьер Армении заявил о победе своей партии на парламентских выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Выступая в штаб-квартире партии в Ереване, он сообщил, что политическая сила сможет самостоятельно сформировать новое правительство. Согласно подсчётам, она набрала около 49,8% голосов избирателей.

[Никол Пашинян, премьер-министр Армении]:

«7 июня 2026 года состоялись очередные выборы в Национальное собрание, и по итогам выборов партия «Гражданский договор» победила и сформирует правительство. И партия «Гражданский договор» сформирует правительство самостоятельно».

Согласно данным ЦИК, на втором месте – блок партий «Сильная Армения» российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна. В парламент также проходят партия «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна и партия «Процветающая Армения».

Карапетян раскритиковал заявление главы правительства, которое тот сделал ещё до объявления официальных результатов. Его партия «Сильная Армения» выступает за развитие деловых связей с Россией и обвиняет Пашиняна в попытках спровоцировать конфликт с Москвой.

Между тем, Пашинян и его партия получают сильный мандат для продолжения внешнеполитического курса, в рамках которого Ереван активнее развивает отношения с западными партнёрами. Так, Пашинян добивается присоединения Армении к Евросоюзу. Годом ранее он утвердил закон о начале процесса вступления в блок.

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