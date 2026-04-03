Два громких увольнения в Вашингтоне: генеральный прокурор и начальник штаба Армии США

Президент Дональд Трамп 2 апреля заявил, что Пэм Бонди больше не будет занимать пост генерального прокурора США. Трамп подтвердил это в публикации на Truth Social, назвав Бонди «великим американским патриотом и верным другом».

Временно исполнять обязанности главы Министерства юстиции будет заместитель Бонди Тодд Бланш.

Трамп также написал, что Пэм Бонди «переходит на крайне необходимую и важную новую работу в частном секторе». О ней будет объявлено в ближайшем будущем.

По словам президента, Бонди проделала огромную работу по борьбе с преступностью, в результате которой количество убийств упало до самого низкого уровня с 1900 года.

При этом Трамп был недоволен тем, что она провалила громкую публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна, допустила ошибки с документами и не добилась успеха в делах против его оппонентов.

Одновременно демократы и часть республиканцев критиковали её за политизацию Минюста, слабые дела, ошибки в работе с доказательствами и тот же скандал с файлами Эпштейна.

Бонди говорила, что министерству было предоставлено слишком мало времени для изучения огромного количества документов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Между тем, 2 апреля министр обороны США Пит Хегсет также уволил начальника штаба армии Рэнди Джорджа.

Пентагон подтвердил, что Джордж, у которого оставалось более года до окончания срока полномочий, уходит в отставку немедленно. В ведомстве не назвали причины отстранения, но выразили благодарность за его многолетнюю службу.

Джордж – офицер пехоты, служивший в Ираке и Афганистане. Он был утверждён на высший армейский пост в 2023 году.

До этого занимал должность заместителя начальника штаба армии, а ранее – старшего военного советника бывшего министра обороны Ллойда Остина.

Короткая ссылка на эту страницу: