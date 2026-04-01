Испанская полиция нашла подпольный маршрут контрабанды наркотиков из Марокко

Полиция обнаружила тоннель для контрабанды наркотиков в испанском эксклаве Сеута на севере Африки. Подземный путь использовали для переправки гашиша из Марокко в Испанию.

Тоннель частично спрятан под промышленным складом. Вход был замаскирован большим холодильником. Вся подземная инфраструктура представляет собой сложную архитектурную конструкцию, которая состоит из трёх уровней. Это шахта для спуска, промежуточная камера для хранения наркотиков и сам тоннель, ведущий в Марокко.

Тоннель оборудован рельсами, вагонетками и лебёдками. Кроме того, там установлены насосы для откачки грунтовых вод. Хорошая звукоизоляция не позволяла проникнуть шуму наружу.

По официальным данным, тоннель находится на глубине 19 метров. Его высота – 120 сантиметров, ширина – 80 сантиметров. Длину пока не определили, поскольку тоннель затоплен, и надо откачивать воду. Следователи предполагают, что тоннель перестали использовать после того, как ранее полиция обнаружила подобную конструкцию в этом же индустриальном парке.

В ходе этой спецоперации правоохранители изъяли 17 тонн наркотиков и 1,4 миллиона евро наличными, а также задержали 27 подозреваемых.

Испания – основной пункт ввоза наркотиков в Европу. Контрабандисты используют разные хитроумные методы для переправки запрещённых веществ в страны Евросоюза.

