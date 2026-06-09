В Нигерии более двух недель ждут освобождения похищенных школьников

Спустя несколько недель после похищения школьников в нигерийском штате Ойо в классах всё ещё остаются контейнеры..
Дата загрузки: 2026-06-10
Спустя несколько недель после похищения школьников в нигерийском штате Ойо в классах всё ещё остаются контейнеры с едой, рюкзаки и учебники. Примерно месяц назад вооружённые люди ворвались в школу и скрылись в лесу вместе детьми.
Каждый день с момента похищения Адуке молится о благополучном возвращении своей дочери. Она рассказывает, что 15 мая она увидела человека в маске, который направлялся к школе. Вскоре раздались выстрелы. В возникшей панике восьмилетнюю Каусарат схватили и увели в лес.
Девочка была среди более чем 30 учеников, похищенных в тот день. Также похитили учителя.
[Адуке Балогун, мать похищенной девочки]:
«Пожалуйста, я умоляю правительство. Мы хотим вернуть наших детей живыми».
В тот день нападения одновременно произошли ещё в двух расположенных неподалёку школах. При этом в одной из них нападавшие застрелили учителя.
[Ламиди Вахид, учитель]:
«Если правительство не примет мер по усилению безопасности, я не думаю, что кто-либо захочет жить в этом районе».
Похищения произошли в районе, который долгое время считался относительно безопасным по сравнению с более нестабильным севером Нигерии. Многие опасаются, что банды расширяют свою деятельность.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападения в штате Ойо. Однако военные возложили вину на исламистских боевиков «Боко харам», которые обычно действуют на северо-востоке страны, похищая детей и требуя за них выкуп.
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