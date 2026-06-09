В Нигерии более двух недель ждут освобождения похищенных школьников

Спустя несколько недель после похищения школьников в нигерийском штате Ойо в классах всё ещё остаются контейнеры..

Спустя несколько недель после похищения школьников в нигерийском штате Ойо в классах всё ещё остаются контейнеры с едой, рюкзаки и учебники. Примерно месяц назад вооружённые люди ворвались в школу и скрылись в лесу вместе детьми.

Каждый день с момента похищения Адуке молится о благополучном возвращении своей дочери. Она рассказывает, что 15 мая она увидела человека в маске, который направлялся к школе. Вскоре раздались выстрелы. В возникшей панике восьмилетнюю Каусарат схватили и увели в лес.

Девочка была среди более чем 30 учеников, похищенных в тот день. Также похитили учителя.

[Адуке Балогун, мать похищенной девочки]:

«Пожалуйста, я умоляю правительство. Мы хотим вернуть наших детей живыми».

В тот день нападения одновременно произошли ещё в двух расположенных неподалёку школах. При этом в одной из них нападавшие застрелили учителя.

[Ламиди Вахид, учитель]:

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«Если правительство не примет мер по усилению безопасности, я не думаю, что кто-либо захочет жить в этом районе».

Похищения произошли в районе, который долгое время считался относительно безопасным по сравнению с более нестабильным севером Нигерии. Многие опасаются, что банды расширяют свою деятельность.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападения в штате Ойо. Однако военные возложили вину на исламистских боевиков «Боко харам», которые обычно действуют на северо-востоке страны, похищая детей и требуя за них выкуп.

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