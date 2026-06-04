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Пожар в отеле в Нью-Дели: 21 погибший

Пожар в отеле в Нью-Дели: 21 погибший

Смертоносный пожар произошёл в отеле на юге Нью-Дели. Погиб 21 человек. Это одна из самых страшных..

Дата загрузки: 2026-06-04

Пожар в отеле в Нью-Дели: 21 погибший

Смертоносный пожар произошёл в отеле на юге Нью-Дели. Погиб 21 человек. Это одна из самых страшных катастроф в столице Индии за последние годы.

Пожар охватил отель в Малвия-Нагар – густонаселённом жилом районе, популярном среди студентов и молодых специалистов.

[очевидец]:
«Утром я шёл в магазин. Сначала пожар был небольшой, потом разгорелся. Стало казаться, что отсюда уже некуда спрыгнуть. Люди разложили матрасы, и женщина с третьего этажа прыгнула на них с маленьким ребенком. Она сломала ногу».

[очевидец]:

«В 9 утра я увидел пожар. Мы с другом ехали на скутере и видели, как люди прыгали со здания. Мы также видели, как четыре-пять человек разбили окно и выпрыгнули из него».

Отель в основном размещал пациентов, проходивших лечение в больнице неподалёку, а также их родственников. Сообщают, что большинство погибших – иностранцы.

[Сатиш Упадхьяй, депутат]:
«На данный момент спасены 47 человек. 21 человек погиб. Семь-восемь в критическом состоянии».

Основными версиями причин пожара считают нарушение норм пожарной безопасности либо неисправность внутренних инженерных систем.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пообещал выплатить им по 2000 долларов.

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