Массовая стрельба в Йоханнесбурге: 12 жертв

Не менее 12 человек погибли, ещё 10 получили ранения в Йоханнесбурге в Южной Африке. Здесь вооруженные..

Не менее 12 человек погибли, ещё 10 получили ранения в Йоханнесбурге в Южной Африке. Здесь вооруженные люди открыли огонь в неформальном поселении.

Погибшие – девять мужчин и три женщины.

При этом полиция говорит, что её сотрудники всё ещё прочесывают территорию и не исключают наличия других жертв, связанных с нападением, поскольку некоторые места преступлений, возможно, еще не осмотрены.

[Томми Мтомбени, комиссар полиции]:

«То, что здесь произошло, ужасно, и совершивших это людей можно назвать безумными, бессердечными. Они варвары». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Об арестах пока не сообщается, и мотив стрельбы остается неясным. В заявлении полиции говорится, что они начали розыск более 10 подозреваемых.

В Южной Африке – один из самых высоких показателей убийств в мире. В среднем их здесь совершают около 60 в день.

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