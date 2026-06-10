В североирландском Белфасте пожарные тушили автобус и автомобили, подожжённые во время антииммиграционных протестов. На улицы города..

В Белфасте вспыхнули антииммиграционные протесты после нападения суданца с ножом

В североирландском Белфасте пожарные тушили автобус и автомобили, подожжённые во время антииммиграционных протестов. На улицы города вышли сотни демонстрантов.

Протесты начались после того, как полиция Северной Ирландии предъявила обвинения 30-летнему гражданину Судана по делу о нападении с ножом. Инцидент произошёл вечером 8 июня на севере Белфаста. Мужчина был задержан по подозрению в покушении на убийство.

В результате нападения пострадал мужчина в возрасте около 40 лет. Он получил тяжёлые ранения лица, головы, спины и глаз. Полиция не рассматривает инцидент как террористический акт.

Видеозапись нападения широко распространилась в социальных сетях. На неё отреагировал и британский премьер-министр Кир Стармер, назвав произошедшее «отвратительным».

В Северной Ирландии сохраняется напряжённость вокруг миграционной политики страны. В последние годы в этом автономном регионе Великобритании уже проходили антииммиграционные акции, в том числе массовые беспорядки после сообщений о предполагаемом сексуальном преступлении.

Правоохранители призвали население сохранять спокойствие и прекратить беспорядки.

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