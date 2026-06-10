Сотни поклонников фэнтези воссоздали битву из «Хоббита» в Чехии

Шумная битва разгорается в этом обычно тихом чешском лесу близ Хлума. Эльфы, гномы и люди сражаются..

Шумная битва разгорается в этом обычно тихом чешском лесу близ Хлума. Эльфы, гномы и люди сражаются с орками и волколаками. Это реконструкция легендарной Битвы пяти воинств, описанной в повести «Хоббит» Джона Толкина.

В ролевой игре участвуют 750 человек из Чехии, Литвы и Словакии.

[Мария Биолкова, участница реконструкции]:

«Мне нравятся “Хоббит” и “Властелин колец”. Здорово, что битва основана на этих произведениях. Мне также нравится дружеская атмосфера вокруг. Это настоящая битва, и мы все получаем от неё удовольствие».

Перед сражением организаторы проверяют оружие. Оно не должно быть травматичным.

[Давид Франтишек Вагнер, организатор]:

«Сражения могут быть разной интенсивности. Целевые зоны – туловище и конечности, но не голова. Мы также призываем участников носить защитное снаряжение».

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Участники сражения тщательно готовят оружие и доспехи к реконструкции.

[Антонин Цитрон, участник реконструкции]:

«В повседневной жизни не очень много физической активности и мало времени уделяется развлечениям. Поэтому больше всего мне нравится процесс (игры), нравится, что я могу сделать хороший костюм, а затем дать волю фантазии».

В оригинальной Битве пяти воинств победителями вышли люди, эльфы и гномы. Здесь побеждает та команда, которая сумеет доставить повозку со своим командиром на вершину горы за 45 минут.

Это уже четвёртая такая реконструкция в Чехии. Мероприятие организует чешская ассоциация Rolling, которая разрабатывает ролевые и образовательные игры.

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