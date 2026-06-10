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Боливийцы призвали правительство ввести чрезвычайное положение из-за блокад

Боливийцы призвали правительство ввести чрезвычайное положение из-за блокад

Сотни боливийцев вышли на митинг в Ла-Пасе. К ним присоединились жители соседнего Эль-Альто. Люди требуют от..

Дата загрузки: 2026-06-10

Боливийцы призвали правительство ввести чрезвычайное положение из-за блокад

Сотни боливийцев вышли на митинг в Ла-Пасе. К ним присоединились жители соседнего Эль-Альто. Люди требуют от правительства президента Родриго Паса объявить чрезвычайное положение в стране. Аналогичные митинги прошли и в других городах.

Боливийцы уже более 40 дней живут в условиях беспорядков и блокад, что нарушило поставки продуктов питания, медикаментов и топлива. Цены на товары первой необходимости резко выросли, движение транспорта почти парализовано. Всё это создало трудности в повседневной жизни крупнейшего столичного региона Боливии, где проживает почти два миллиона человек.

Ситуация сложилась в результате многонедельных протестов. Их организуют профсоюзы и сторонники бывшего левого президента Эво Моралеса.

Протестующие недовольны мерами жёсткой экономии и требуют отставки Родриго Паса. На переговоры идти не хотят. При этом перекрыли ключевые дороги рядом с крупными городами, возведя 90 баррикад. Больше всего страдают Ла-Пас и Эль-Альто.

[участник митинга]:

«Мы устали так жить в нашем городе. Мы не позволим мелким лидерам выдавать себя за представителей власти и брать под контроль всю нашу страну. Мы требуем от властей объявить чрезвычайное положение».

[участник митинга]:
«Мы хотим, чтобы государство и прокуратура арестовали Эво Моралеса согласно выданному ордеру».

Президент Родриго Пас обвиняет в беспорядках группировки, финансируемые наркокартелями, которые связаны с Моралесом.

По оценкам правительства, экономические потери из-за блокад превысили 600 миллионов долларов.

Законодательное собрание Боливии поддержало закон, позволяющий Пасу объявить чрезвычайное положение. Это даст полиции и армии право расчищать дороги и восстанавливать пути снабжения.

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