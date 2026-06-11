Школы закрыты, улицы оцеплены: как медведь парализовал японский город

В японском городе Уцуномия поймали взрослого медведя весом около 100 килограммов, который несколько дней появлялся в..

В японском городе Уцуномия поймали взрослого медведя весом около 100 килограммов, который несколько дней появлялся в жилых районах. Для его поиска и поимки привлекли полицию, охотников-добровольцев и сотрудников местного зоопарка.

В течение двух дней в городе были закрыты все 94 начальные и средние школы. Занятия также отменили в местном университете.

Животное заметили рядом с частными домами. Очевидец снял на видео, как медведь переплывает канал, перелезает через ограждение и скрывается во дворе.

[Исаму Эбисава, очевидец]:

«Это было рядом с моим домом. Я сказал семье не выходить на улицу и просто наблюдал за ним. Потом он снова забрался наверх».

После очередного сообщения о появлении медведя на место прибыли десятки полицейских. Район оцепили, а жители и журналисты наблюдали за операцией на расстоянии.

[Ватару Миягава, местный житель]:

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«Такого здесь ещё никогда не было. Я удивился, тем более что мой дом совсем рядом».

Медведя удалось обездвижить транквилизатором. По словам сотрудника зоопарка, попасть в животное удалось только с третьей попытки.

[Исо, сотрудник зоопарка Уцуномии]:

«Я нашёл три точки, откуда мог сделать выстрел. Одна была опасной для меня, другая находилась слишком близко. В итоге именно самая близкая позиция оказалась самой удобной, поэтому я выстрелил оттуда».

Позже поступили сообщения о возможном появлении второго медведя. Что же касается первого, то окончательное решение о его судьбе власти пока не приняли.

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