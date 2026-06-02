Столкновения учителей с полицией произошли в преддверии ЧМ в Мехико

Полиция Мехико применила слезоточивый газ против учителей, участвующих в общенациональной бессрочной забастовке. Стычки произошли возле площади Сокало, где власти готовят площадку для фан-зоны Чемпионата мира по футболу.

Силовики перекрыли доступ к площади металлическими и бетонными заграждениями. Протестующие пытались прорваться через баррикады и били по ним молотками. В ходе столкновений были повреждены полицейский грузовик и отделение государственного банка. Также несколько человек были травмированы.

Учителя требуют улучшения условий труда и социальных гарантий. По словам представителей протестного движения, причиной эскалации стало отсутствие прогресса в переговорах с властями.

[Хосе Монтес де Ока, представитель профсоюза]:

«Правительство не реагирует на требования работников. Именно это приводит к напряжённости и противостоянию между сторонами, хотя всё можно было бы решить за столом переговоров. Эти требования выполнимы, они не чрезмерные и могут быть решены в нынешних условиях».

Протесты создают дополнительное давление на правительство президента Клаудии Шейнбаум в то время, как страна завершает подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу. Мексика принимает его совместно с США и Канадой. Открытие ЧМ намечено на 11 июня.

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