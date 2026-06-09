Учёные: питание – не единственное условие для появления пчелиной матки

В пчелиной колонии у каждого насекомого своя работа. Одни собирают пыльцу и нектар, другие чистят улей,..

В пчелиной колонии у каждого насекомого своя работа. Одни собирают пыльцу и нектар, другие чистят улей, кормят личинок и защищают семью. А самая главная фигура в этом сообществе – королева пчёл, или пчелиная матка. У неё лишь одна задача – откладывать яйца. От неё зависит выживание колонии.

Раньше считалось, что пчелиная матка развивается из личинки, если её кормят маточным молочком. Но теперь учёные выяснили, что это не единственное условие.

Недавно они провели наблюдения с помощью тепловизионной камеры. Оказалось, что пчёлы, которые строят соты для пчелиной матки, светятся ярче. Это означает, что температура их тела выше, чем у других пчёл. В итоге структура воска и его химический состав получаются не такими, как у воска, из которого сделаны обычные соты.

Статью об этом исследовании напечатали в научном журнале Nature.

[Джулия Боушер, исследовательница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Интересно то, что в этой статье предполагается, что воск, в котором пчёлы выращивают личинок, значительно влияет на то, станут они матками или же рабочими пчёлами. И раньше никто даже не задумывался об этом аспекте».

Воск для маточных ячеек менее плотный и имеет более высокую температуру плавления, чем обычный материал.

Исследователи в течение семи дней выращивали 172 личинки в ячейках, запечатанных разным воском. Рацион у всех состоял из маточного молочка. Однако матки, выращенные в воске для рабочих ячеек, были меньше по размеру и хуже выживали.

Учёные предполагают, что маточные ячейки обеспечивают тщательно контролируемую среду, которая помогает формировать сильную, жизнеспособную пчелиную матку.

Такая закономерность прослеживается, как у азиатских, так и у европейских видов медоносных пчёл.

Открытие может принести практическую пользу сельскому хозяйству. Также у учёных появилось много возможностей для новых исследований.

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