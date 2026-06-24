ВОЗ: лихорадка Эбола в ДРК распространяется с беспрецедентной скоростью

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго распространяется с беспрецедентной скоростью. За первый месяц эпидемии зафиксировано наибольшее количество подтверждённых случаев заболевания по сравнению со всеми предыдущими вспышками в Африке.

Об этом сообщил директор Управления ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации. По его словам, в ДРК зарегистрировано 1048 подтверждённых случаев заболевания, из них 267 закончились летальным исходом.

[Абдирахман Махамуд, представитель ВОЗ]:

«Это самое большое количество подтверждённых случаев за первый месяц вспышки лихорадки Эбола в Африке. Во время эпидемии в Западной Африке в 2014-2016 годах прошло 78 дней прежде, чем умерли 250 человек. Во время предыдущей вспышки 2018-2019 годов прошло 130 дней, а в этот раз – всего 37».

Между тем эксперты говорят, что вспышку Эболы обнаружили слишком поздно. Вирус циркулировал несколько месяцев до официального объявления об эпидемии 15 мая.

При этом в ДР Конго распространяется редкий штамм Бундибугио. Против него пока нет лицензированных лекарств и вакцин. Кроме того, сначала не хватало мест для размещения пациентов.

[Абдирахман Махамуд, представитель ВОЗ]:

«За последние две недели количество койко-мест для лечения увеличилось с нескольких до 500 в 19 медицинских зонах. Я посетил несколько центров, увидел партнёров, работающих с местными медиками, а также пациентов и тех, кто выздоровел».

Также изначально ПЦР-тесты на вирус проводила только лаборатория в Киншасе, которая могла сделать 30 анализов в день. Сейчас работают лаборатории в Итури и Северном и Южном Киву, делая по 2000 ПЦР-тестов в день.

Ранее регистрировали две вспышки Бундибугио в Африке: в Уганде в 2007-2008 годах и в ДРК в городе Исиро в 2012 году. По оценкам медиков, смертность составила примерно 40%.