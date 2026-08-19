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Пожар в отеле в Калькутте: девять погибших

Пожар в отеле в Калькутте: девять погибших

Пожар в отеле в индийской Калькутте забрал жизни, по меньшей мере, девяти человек. Ещё около 30..

Дата загрузки: 2026-08-19

Пожар в отеле в Калькутте: девять погибших
Пожар в отеле в индийской Калькутте забрал жизни, по меньшей мере, девяти человек. Ещё около 30 удалось спасти.

Как сообщили в полиции, пожар вспыхнул около трёх часов утра по местному времени на втором этаже здания. Его потушили в течение часа.

[Сантош Патхак, политик]:
«Среди погибших есть четырёхлетний ребенок. Остальные – двое взрослых мужчин и шесть женщин. Мы получили эту информацию из больницы, куда были доставлены тела. Это трагедия».

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пожарных, среди погибших были граждане Бангладеш, приехавшие в Калькутту за медицинской помощью.

Что именно вызвало пожар, пока не ясно. В полиции говорят, что, возможно, причиной стало короткое замыкание в электропроводке.
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