Пожар в отеле в Калькутте: девять погибших

Пожар в отеле в индийской Калькутте забрал жизни, по меньшей мере, девяти человек. Ещё около 30..
Дата загрузки: 2026-08-19
Как сообщили в полиции, пожар вспыхнул около трёх часов утра по местному времени на втором этаже здания. Его потушили в течение часа.[Сантош Патхак, политик]:
«Среди погибших есть четырёхлетний ребенок. Остальные – двое взрослых мужчин и шесть женщин. Мы получили эту информацию из больницы, куда были доставлены тела. Это трагедия».
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пожарных, среди погибших были граждане Бангладеш, приехавшие в Калькутту за медицинской помощью.
Что именно вызвало пожар, пока не ясно. В полиции говорят, что, возможно, причиной стало короткое замыкание в электропроводке.
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