Сильные дожди вызвали наводнения и оползни в провинции Токопилья на севере Чили. Больше всего пострадал административный..

Оползни и наводнения в Чили: власти ввели режим ЧС в провинции Токопилья

Сильные дожди вызвали наводнения и оползни в провинции Токопилья на севере Чили. Больше всего пострадал административный центр региона. Там объявлен красный уровень погодной опасности.

По улицам текут реки грязной воды. Бедствие застало многих людей вне дома.

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[спасатель]:«Мы сосредоточились на помощи этим людям, чтобы они могли перейти улицу и добраться до своих домов. Повреждено около восьми автомобилей. Их заблокировало грязью, принесённой оползнем».

Пострадали и другие города.

[местный житель]:«Мы построили защитный барьер (для сдерживания воды), поскольку думали, что это поможет. Но барьер не спас, и вот результат».

Правительство Чили объявило режим ЧС в провинции Токопилья. Это позволит оперативно оказывать помощь пострадавшему региону, а также задействовать армию для проведения спасательных и восстановительных работ.

Красный уровень погодной опасности также сохраняется в городах Антофагаста, Тальталь и Мехильонес.

А это Арекипа – регион на юге Перу. Здесь оползни разрушили часть прибрежной автомагистрали и парализовали движение транспорта. Очередь из грузовиков и легковых автомобилей растянулась на десять километров. Власти пока не сообщили, когда дорога будет открыта.

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