Louis Vuitton представил мужскую коллекцию сезона весна-лето 2027 на Неделе мужской моды в Париже. Модели выходили..

Доски для сёрфинга и сундуки: Louis Vuitton показал мужскую коллекцию в Париже

Louis Vuitton представил мужскую коллекцию сезона весна-лето 2027 на Неделе мужской моды в Париже. Модели выходили на подиум в свободных костюмах, куртках и шортах, неся фирменные сумки, доски для сёрфинга и толкая перед собой тележки с дорожными сундуками.

Подиум украшает большая синяя волна. В коллекции преобладают тёмные оттенки, объёмный крой, кепки, кожаные куртки и пиджаки, которые сочетают с джинсовыми шортами.

Автором коллекции выступил креативный директор мужской линии Louis Vuitton, музыкант и дизайнер Фаррелл Уильямс. После финального выхода он поприветствовал зрителей и обнял членов своей семьи, которые присутствовали в зале.

Показ прошёл в комплексе Международного университетского городка Парижа. Среди гостей — генеральный директор LVMH Бернар Арно и французский баскетболист Виктор Вембаньяма.

Мероприятие состоялось на фоне сильной жары во Франции. Во вторник температура в Париже поднималась до 38 градусов Цельсия, поэтому многие зрители пользовались веерами.

Неделя мужской моды в Париже продлится до 28 июня.

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