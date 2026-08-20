Приложение помогает слабовидящим людям в Кении ориентироваться в пространстве

Для кенийца Джулиуса Мбуры дойти от парковки до своего офиса – целое приключение. Он слабовидящий и..

Для кенийца Джулиуса Мбуры дойти от парковки до своего офиса – целое приключение. Он слабовидящий и вынужден пользоваться тростью. Но теперь ему помогает ещё и специальное приложение Sightra. Оно оценивает окружающую обстановку и даёт звуковые подсказки о препятствиях. [Джулиус Мбура, слабовидящий]:«Приложение Sightra – это проводник, который помогает в навигации, дополняя мою трость. Это очень удобно. Думаю, нужно улучшить точность и описание, но в целом это хорошее начало».

Приложение разработали кенийские инженеры. GPS выстраивает маршрут. А искусственный интеллект с помощью видеокамеры обнаруживает препятствия и даёт голосовые команды через наушники.

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Особенность приложения в том, что оно адаптировано под кенийскую инфраструктуру и городской ландшафт. В отличие от развитых стран, в Кении много плохих дорог, машины припаркованы беспорядочно, а тротуары могут быть повреждены.

[Рут Нзуки, разработчица приложения]:«Уникальность Sightra в том, что наши модели ИИ знакомы с африканской инфраструктурой. Поэтому все тесты для наших моделей компьютерного зрения мы проводили на дорогах в Найроби и на других дорогах в Кении».

По статистике, в Кении нарушения зрения есть примерно у 2% людей в возрасте старше пяти лет. Технологии могут облегчить жизнь незрячих и слабовидящих, но подобные приложения должны быть не только надёжными, но и доступными по цене.

За приложение Sightra надо платить 100 долларов США в год, но для новых подписчиков первые шесть месяцев бесплатны.

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