Роботы и умный дом помогают пожилым австралийцам дольше жить самостоятельно

Вот так работает чайник, который не нужно поднимать. Его преимущества демонстрирует 82-летняя австралийка Маргарет. Протестировать технологии,..
Дата загрузки: 2026-08-20
Вот так работает чайник, который не нужно поднимать. Его преимущества демонстрирует 82-летняя австралийка Маргарет. Протестировать технологии, которые облегчают жизнь пожилым и людям с инвалидностью, можно в австралийском городе Сифорд, недалеко от Мельбурна.
[Маргарет Лола-Томас, 82 года]:
«Я поражена тем, как изменился обычный чайник».
В лаборатории установлены регулируемые по высоте кровати и кухонные столешницы, а также многие другие технологии, облегчающие повседневные дела.
Так, в ванной комнате поручни можно установить на нужную высоту. А душевая находится вровень с полом.
[Либби Каллауэй, сотрудница Университета Монаша]:
«Не нужно делать ни одного шага, чтобы войти в душ или выйти из него».
В лаборатории также испытывают шкафы и системы хранения, которыми легче пользоваться людям с ограниченной подвижностью. Камеры и датчики помогают следить за происходящим в доме и фиксировать падения.
Каждую неделю лабораторию посещает около 50 человек. Затем они делятся своими отзывами.
[Веландай Шрикант, сотрудник Центра здорового старения]:
«Такие площадки важны, чтобы изучать, как мы можем помочь людям дольше заботиться о себе и оставаться независимыми у себя дома».
Отдельная часть проекта – роботы-компаньоны. Среди них есть роботизированные собаки и кошки. Они предназначены для людей, которым из-за возраста или деменции уже трудно ухаживать за настоящими животными.
В лаборатории также тестируют голосовых помощников и роботов на основе искусственного интеллекта. Они могут отвечать на вопросы, напоминать о делах и развлекать пользователей.
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