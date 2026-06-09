У берегов Мальты перевернулась лодка с 60 мигрантами

Лодка с нелегальными мигрантами перевернулась в Средиземном море. Утонули не менее десяти человек. Некоммерческая организация Sea-Watch..

Лодка с нелегальными мигрантами перевернулась в Средиземном море. Утонули не менее десяти человек. Некоммерческая организация Sea-Watch сообщает об 11 погибших.

Лодка вышла из Ливии. На борту было примерно 60 человек. Крушение произошло в 80 километрах от берегов Мальты. Рыболовное судно спасло 48 мигрантов.

К месту происшествия вышли мальтийское судно береговой охраны и военно-патрульный корабль Мальты. К ним присоединился катер береговой охраны Италии. В ходе поисковой операции удалось найти десять тел.

Sea-Watch заявила, что пока неизвестно, сколько мигрантов могли пропасть без вести. Поисковая операция продолжается.

Ливия входит в число главных отправных точек для мигрантов, которые хотят попасть на территорию ЕС, добравшись до Италии или Мальты. Этот центральный средиземноморский маршрут считается одним из самых смертоносных. В этом году погибли уже более 800 человек, в прошлом – 1330.

Ранее Евросоюз договорился с Ливией о том, чтобы сдерживать поток мигрантов, стремящихся в Европу. С 2015 года ЕС выплатил ливийским властям 700 миллионов евро. Большая часть денег потрачена на усиление пограничного контроля.

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