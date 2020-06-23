Мэр Сеула опасается возвращения масштабной эпидемии COVID-19

В Южной Корее за последние сутки зарегистрировали 46 новых случаев COVID-19, шесть из них выявили в..

[Пак Вонсун, мэр Сеула]:

«Если вирус проникнет в Сеул, то проникнет и во все уголки Республики Корея. Если эпидемия охватит столичные районы, все предпринятые усилия окажутся напрасными».

В Южной Корее за последние сутки зарегистрировали 46 новых случаев COVID-19, шесть из них выявили в Сеуле. Мэр столицы предупредил, что при такой динамике в городе вскоре могут начать фиксировать сотни случаев заражения в сутки.

По мнению мэра, в случае ухудшения ситуации уже через месяц страну снова охватит масштабная эпидемия. Тогда придётся вернуться к строгому социальному дистанцированию.

Ранее глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи заявила о второй волне заражений коронавирусом в стране. До этого специалисты прогнозировали, что новая вспышка начнётся осенью или зимой.

[Чон Ын Гён, глава Центров по контролю заболеваний]:

«Наш прогноз относительно того, что летом заражений коронавирусом станет меньше, оказался неверным. Пока люди тесно общаются друг с другом, заражения будут».

В минувшую субботу в Южной Корее за сутки выявили меньше 20 случаев COVID-19. Это произошло впервые за весь июнь. Однако с понедельника ситуация вновь ухудшилась.

В стране в общей сложности подтверждено более 12 тысяч случаев заражения, умерли 280 человек, выздоровели почти одиннадцать тысяч.

Всемирная организация здравоохранения недавно сообщила о рекордном скачке заболеваемости коронавирусом. Он пришёлся на 19 июня. Тогда за сутки во всём мире выявили около 183 тысяч новых случаев заражения.

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