В Индии оползень отрезал деревни от внешнего мира

На северо-востоке Индии несколько деревень оказались отрезанными от внешнего мира из-за того, что оползень разрушил единственную..

На северо-востоке Индии несколько деревень оказались отрезанными от внешнего мира из-за того, что оползень разрушил единственную дорогу.

Инцидент произошёл в штате Манипур, недалеко от его столицы Импхал. Обрушился 100-метровый участок трассы Импхал-Джирибам. Произошло это после сильного ливня.

Власти говорят, что всему виной – незаконная добыча полезных ископаемых, которая ведётся в этом районе.

[Санатомба, менеджер в дорожной корпорации]:

«Это случилось, главным образом, из-за незаконной добычи. У нелегальных шахтёров всё вышло из-под контроля. Они просто наложили камней, выкопанных на обочине, и в результате было повреждено 100 метров дороги и удерживающая стена».

Повреждённая трасса для Манипура была спасательным кругом. Теперь штат лишился пути снабжения. По обе стороны оползня застряло около 200 автомобилей с товарами первой необходимости.

[Виджендер Сингх, водитель грузовика из Раджастхана]:

«Дорога и так была в плохом состоянии, а этот оползень разрушил её окончательно. Мы здесь со вчерашнего утра. Вчера у нас ещё была еда, но сегодня уже нет. Посмотрим, сможем ли достать».

Дорожные службы пытаются восстановить повреждённый участок для движения транспорта: расчищают завалы и прорубают новую дорогу в горе.

Местные власти тем временем предупреждают об опасности схода новых оползней – в Индии в самом разгаре сезон дождей.

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