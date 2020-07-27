Британские туристы в Испании разочарованы новым правилом 14-дневного карантина
Туристы на пляжах Барселоны разочарованы новым правилом, которое приняло британское правительство. Теперь все, кто возвращается в..
Дата загрузки: 2020-07-27
Туристы уверены, что бояться нечего.[Люк Доув, турист из Великобритании]:
«Если бы вспышка здесь была масштабной, это ещё можно было понять. Но она небольшая, не вижу смысла в этом, поскольку здесь меры предосторожности ещё строже, чем в Великобритании». [Мариан Абрахам, турист из Нидерландов]:
«Тут нужно быть в маске в трамваях и автобусах, в поездах. Например, в Нидерландах не так. Думаю, они немного преувеличивают».
Новое правило застало британских туристов в Испании врасплох. Большинство не успели всё продумать и подготовиться заранее.[Алекс Джеймс, турист из Великобритании]:
«Сами испанцы говорят, что здесь безопасно. Я очень разочарован, что наше правительство делает это, пока мы находимся здесь». [Кристин Джеймс, туристка из Великобритании]:
«Мы в четверг переспрашивали, безопасно ли ехать. Нам ответили, что да. Мы позвонили в правительственный офис, они сказали, что всё хорошо. Вчера мы приехали, и нам сказали, что, когда вернёмся домой, придётся быть на карантине».
Новое карантинное правило также может ещё больше подорвать туристический сезон Испании, которая очень зависит от британских путешественников. Туризм в целом приносит стране 12% общего дохода.
На пике пандемии весной Испания была одной из самых затронутых стран Европы и мира. В настоящее время там зафиксировано более 319 тысяч случаев COVID-19. По этому показателю страна занимает девятое место в мире.
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