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Британские туристы в Испании разочарованы новым правилом 14-дневного карантина

Британские туристы в Испании разочарованы новым правилом 14-дневного карантина

Туристы на пляжах Барселоны разочарованы новым правилом, которое приняло британское правительство. Теперь все, кто возвращается в..

Дата загрузки: 2020-07-27

Туристы на пляжах Барселоны разочарованы новым правилом, которое приняло британское правительство. Теперь все, кто возвращается в Соединённое Королевство из Испании, должен пройти 14-дневный карантин. Такую меру ввели на фоне того, что в последние дни число случаев коронавируса в Испании снова выросло с нескольких сотен до более двух тысяч в день.

Туристы уверены, что бояться нечего.

[Люк Доув, турист из Великобритании]:
«Если бы вспышка здесь была масштабной, это ещё можно было понять. Но она небольшая, не вижу смысла в этом, поскольку здесь меры предосторожности ещё строже, чем в Великобритании».

[Мариан Абрахам, турист из Нидерландов]:
«Тут нужно быть в маске в трамваях и автобусах, в поездах. Например, в Нидерландах не так. Думаю, они немного преувеличивают».

Новое правило застало британских туристов в Испании врасплох. Большинство не успели всё продумать и подготовиться заранее.

[Алекс Джеймс, турист из Великобритании]:
«Сами испанцы говорят, что здесь безопасно. Я очень разочарован, что наше правительство делает это, пока мы находимся здесь».

[Кристин Джеймс, туристка из Великобритании]:
«Мы в четверг переспрашивали, безопасно ли ехать. Нам ответили, что да. Мы позвонили в правительственный офис, они сказали, что всё хорошо. Вчера мы приехали, и нам сказали, что, когда вернёмся домой, придётся быть на карантине».

Новое карантинное правило также может ещё больше подорвать туристический сезон Испании, которая очень зависит от британских путешественников. Туризм в целом приносит стране 12% общего дохода.

На пике пандемии весной Испания была одной из самых затронутых стран Европы и мира. В настоящее время там зафиксировано более 319 тысяч случаев COVID-19. По этому показателю страна занимает девятое место в мире.
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